Popprofessor swingt van de aula naar het podium met “The Great American Songbook”

Opvallende vaststelling tijdens de repetitie in De Kimpel in Bilzen: iedereen is goedgezind. En ook dat verbaast Jeroen D’Hoe niets. “Dat zijn allemaal feel good songs. Het zijn nummers die de tand des tijds hebben doorstaan omdat zoveel mensen zich erin herkennen. Er zit humor in, maar ook romantiek en het zijn vooral ook hele mooie melodieën. Het is echt geweldig om die liedjes nu op onze manier te brengen.”

