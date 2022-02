Amerikaanse priester heeft 20 jaar lang ongeldige doopsels uitgevoerd: hoe het woordje "wij" het verschil kan maken

Waarom is dat ene woord zo belangrijk? "Het Vaticaan oordeelde in 2020 dat dat verschil cruciaal is omdat niet "wij", als geloofsgemeenschap, het doopsel verrichten, maar de "ik", wat verwijst naar Jezus Christus die volgens het katholicisme door de priester tot de gelovige komt", legde Rik Torfs uit in "Nieuwe feiten" op Radio 1. Volgens Torfs is die visie te strikt en had het probleem eleganter opgelost kunnen worden met een andere interpretatie: "Nu wordt er een heel circus van gemaakt door de doopsels ongeldig te maken. Dat was een verkeerde beslissing."