Primeur in Blauwe Bessenbedrijf Schrijnwerkers in Oudsbergen: “Actief vleermuizen aantrekken om Aziatische fruitvlieg te bestrijden”

Regionaal Landschap Kempen en Maasland en pcfruit vzw testen momenteel de mogelijkheden van natuurvriendelijke maatregelen en smart farming op het Blauwe Bessenbedrijf Schrijnwerkers in Oudsbergen. “Een van die maatregelen is het aantrekken van de dwergvleermuis”, zegt Ruben Beerens. “Door het creëren van schuilmogelijkheden, voedselaanbod, water en geleidende elementen willen we meer vleermuizen lokken. Op het terrein resulteert dat in een betere bestrijding van plaagsoorten.”