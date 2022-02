Puurs viert 730 jarig bestaan met grootse optocht mét gratis bloemkolen

Geen optocht zonder deelnemers. Daarom was er al een infomoment voor wie interesse heeft om mee te stappen. Heel wat enthousiaste verenigingen boden er hun hulp aan, zoals de Puurse Beiaardvereniging: "In de parade mogen wij zeker en vast niet ontbreken. We gaan de grote beiaard niet naar beneden halen, maar we gaan wel een aantal kleinere beiaarden op een tijdelijke wagen zetten om in de stoet mee te rijden", vertelt voorzitter Hans Verstraeten.



Toneelkring De Scharnier ziet het ook groots en wil een specifiek moment uit de geschiedenis in de verf zetten. "We hebben gekozen voor verhaal van de verzetgroep De Zwarte Hand tijdens de Tweede Wereldoorlog. We willen de leden van die groep, waaronder mijn vader, een eerbetoon brengen door onder meer hun foto's mee te dragen in de stoet", zegt voorzitter Willy Houthof.

En voor de toeschouwers zal er ook wat te eten zijn, want de Landelijke Gilde van de deelgemeente Ruisbroek zal met boerenpaarden of een tractor mee stappen in de optocht. "Samen met alle landelijke gildes van Puurs gaan we onze streekgroenten meebrengen op de wagen, zoals bloemkolen en prei. Sommige mensen gaan dus met groenten naar huis gaan", lacht voorzitter Ronny Van Peer.