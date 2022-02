Eerste verkoop makershout afgelopen

De loten die voor de verkoop werden aangeboden, lagen sinds midden januari uitgestald in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee. "Maar het hout kwam uit verschillende plekken in ons land", weet Liesbet De Keersmaecker van het Agentschap Natuur en Bos. "Er kwamen bijvoorbeeld ook houtresten uit Heverleebos, het Zoniënwoud, het Bertembos en zelfs uit de bossen van de Koninklijke Schenking."