Waar liep het fout bij de Boeing 737 MAX? Netflix-docu legt bloot hoe een gloednieuw vliegtuig toch kon crashen

Het toestel is nog maar een jaar oud, en toch crasht in oktober 2018 een Boeing 737 MAX van een Indonesische maatschappij in de Javazee. 189 mensen kwamen daarbij om het leven. Nog geen vijf maanden later, in maart 2019, stort een gelijkaardig vliegtuig neer in Ethiopië. Ook daar overleven de 157 passagiers het niet.

Het toestel is op dat moment gloednieuw, dus alle alarmbellen gaan af. "Dat was absoluut abnormaal, dat was nog nooit gebeurd in de moderne luchtvaartgeschiedenis", vertelt Bahri. "Enkele dagen na die tweede crash stonden wereldwijd alle vliegtuigen van dat type aan de grond. Dat heeft Boeing miljarden gekost, maatschappijen wilden het vliegtuig ook niet meer kopen. Een nachtmerrie op menselijk vlak, maar ook op bedrijfseconomisch vlak."