"Onze rode lijnen worden genegeerd": Rusland ontevreden over Amerikaanse antwoord op veiligheidseisen

Rusland speelde eerder dit jaar een document door met een aantal bezorgdheden en eisen over de veiligheid op het Europese continent, met name in Oost-Europa. De Russische regering verwachtte een schriftelijk antwoord van de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie.

Het Amerikaanse antwoord kwam er, maar dat kon Rusland niet echt bekoren. Rusland vindt de tegenvoorstellen van de Amerikanen niet constructief. Bovendien negeert de VS "onze rode lijnen". Dat gaat dan in de eerste plaats over een garantie dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO, iets wat de VS niet zwart-op-wit wil toegeven.