Schotenaar David nieuwe pianist Clouseau: "Ik was maar één jaar oud toen Anne een hit werd"

Na 22 jaar nemen Koen en Kris Wauters afscheid van een vriend. Vaste toetsenist en producer Hans Francken uit Essen geeft de pianofakkel bij Clouseau door. Het nieuwe en meteen ook jongste lid van de band heet David Thomaere uit Schoten. "Een paar dagen geleden kreeg ik de vraag of ik bij de liveband van Clouseau piano wilde spelen. Dat was echt supernieuws. Ik had het niet verwacht. Ik mocht Hans afgelopen najaar al enkele keren vervangen. Dat was leuk maar ik had nooit verwacht dat ik dit op vaste basis zou kunnen doen", zegt vast Thomaere.

David is piepjong in vergelijking met de broers Wauters. "Ik denk dat ik één jaar was toen 'Anne' een hit werd in 1989", lacht Thomaere op Radio 2 Antwerpen. "Maar Koen en Kris bruisen van de jonge spirit. Hoe ze hun publiek inpakken op een podium is nog steeds ongezien."