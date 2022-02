Energiemaatregelen laten uitkeringen en overheidslonen half jaar later stijgen

Na een overschrijding van de spilindex in augustus, december en februari, meldde het Federaal Planbureau begin deze maand dat de spilindex ook in april overschreden zou worden. Vier overschrijdingen in amper negen maanden tijd dus. Maar het Planbureau had toen nog geen rekening gehouden met de energiemaatregelen van de federale regering: de btw-verlaging op elektriciteit van 21 naar 6 procent, een verlenging van de sociale tarieven en de verwarmingscheque van 100 euro per elektriciteitsaansluiting.