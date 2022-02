Bijna geen binnenscheepvaart meer mogelijk in Vlaanderen door staking bij de Vlaamse Waterweg

De staking begon vanmorgen in Brugge, maar heeft zich snel verspreid over heel Vlaanderen. "Bijna alle sluizen zijn ondertussen dicht en het Albertkanaal is afgesloten", zegt Ilse Remy van de christelijke vakbond ACV. De Vlaamse Waterweg - het agentschap dat de Vlaamse waterwegen beheert - bevestigt de staking. "Er is inderdaad bijna geen binnenvaart meer mogelijk", aldus woordvoerster Liliane Stinissen.

"De aanhoudende besparingen bij de Vlaamse Waterweg hebben de limiet ruimschoots overschreden", luidt het in een gemeenschappelijk persbericht van de vakbonden ACV, ACOD en VSOA. "Het personeel kan dit niet langer bolwerken: jaarlijks verlof wordt niet goedgekeurd, overuren stapelen zich op, bevorderingen laten op zich wachten, meer taken met steeds minder."

De dienstverlening kan volgens de vakbonden niet meer gewaarborgd worden: "Wanneer kwaliteit van de dienstverlening en zelfs de veiligheid van personeel en burger in het gedrang komen, neemt het personeel zijn verantwoordelijkheid. Dit kan niet langer. Acties zijn noodzakelijk."

Vanmiddag zitten vakbondsvertegenwoordigers samen met de directie van de Vlaamse Waterweg: "Indien er beloftes komen, zullen we de acties stop zetten, maar indien dat niet gebeurt, gaan wij door met staken", besluit Remy.