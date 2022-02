Stenen uit plafond vallen naar beneden in klaslokaal in Hoogstraten

Op de middelbare school Spijker in Hoogstraten zijn in een klaslokaal enkele stenen naar beneden gekomen uit de hoek van een plafond. Toen dat gebeurde was het klaslokaal verlaten. Niemand raakte dan ook gewond. De oorzaak van de loskomende stenen is voorlopig onbekend.

De brandweer kwam uit veiligheidsoverwegingen ter plaatse en controleerde alle klaslokalen. Uit voorzorg moesten de leerlingen het gebouw aan de Lindendreef verlaten. Ze kregen les in andere lokalen op andere campussen van Spijker.