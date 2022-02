Stevent Bosnië-Herzegovina na ruim 25 jaar weer af op een oorlog?

En dan is er natuurlijk Servië. Dodik zal nooit iets ondernemen zonder overleg met zijn bondgenoot president Vucic. Die gedijt in zijn rol als pendelaar tussen de EU, Rusland en China (sommigen zouden zeggen: hij is een opportunist die van alle walletjes eet). Vorige maand nog riep Vucic zijn Bosnisch-Servische vriend op om terug te keren naar de centrale staatsinstellingen, "in het belang van de stabiliteit in de regio". Tot nu toe is daar nog niet veel van te merken, maar we weten weinig over wat er zich achter de coulissen afspeelt bij de gesprekken tussen de twee volksgenoten.