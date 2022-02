Strand van Sint-Anneke al zeker tot eind maart gesloten na stormschade

Wie van de schaarse zonnestralen wil genieten op "de plage" van Sint-Anna Linkeroever, is er nog steeds aan voor de moeite. De Vlaamse Waterweg zou het strand nochtans herstellen na de passage van het stormtij vorige maand. Toen spoelde heel wat zand weg, waardoor het onveilig en verboden werd om het strand te betreden. Maar die herstelling is uitgesteld.

"Het stormseizoen is nog volop bezig. Het is dus niet uitgsloten dat het strand van Sint-Anneke opnieuw beschadigd geraakt de komende weken", zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. "Pas ten vroegste eind maart gaan we ter plaatse in kaart brengen wat de schade aan het Sint-Annastrand is. Dan komt er een plan van aanpak en zoeken we een aannemer. Tot die tijd blijft het strand verboden terrein."