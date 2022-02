Trio uit Aarschot bouwt iconische Duracell-batterij om tot vleermuizenhotel

Maar dat was gerekend zonder Steven Van Vlasselaer van horecazaak het Wit Toreke. Hij vond in kunstenaar Wilfried De Cock en natuurwachter Gerd Verbruggen van Agentschap Natuur en Bos de bondgenoten die hij zocht om één van de batterijen te redden. De batterij werd geschonken aan Natuur en Bos. "Al snel hadden we een idee wat we met dit uniek stuk konden doen," zegt Wilfried. "We zouden het ombouwen tot een vleermuizenhotel als zomerverblijfplaats met als leuke verwijzende naam The Bat-tery. Bat is namelijk Engels voor vleermuis.”