Tuin van gouverneur in hartje Hasselt blijft dicht voor publiek

Achter de statige ambtswoning van de gouverneur in de Lombaardstraat in Hasselt ligt een grote tuin met hoge bomen, een vijvertje en zelfs een klein zwembad. Er gaan al een tijdje stemmen op om deze tuin toegankelijk te maken voor het grote publiek, al was het voor een deel. De vorige gouverneur Herman Reynders zei twee jaar geleden dat er gesprekken bezig waren met de stad Hasselt om dit te realiseren. De huidige gouverneur Jos Lantmeeters laat nu weten dat de tuin dicht blijft voor het grote publiek. “Ik denk dat het terrein zo’n 70 tot 80 are groot is”, vertelt Lantmeeters. “Maar we kunnen de tuin niet openstellen omdat we dan het gebouw niet meer kunnen beveiligen.”