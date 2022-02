Turnhout trekt steeds meer bedrijven aan: "Nog nooit zoveel open vacatures gezien"

Doordat er veel meer bedrijven bijkomen, krijgt Turnhout er ook een pak meer jobs bij. "In januari zaten we nog met een 2.800 openstaande vacatures. Nu zijn dat er meer dan 4.000 en het nieuwe bedrijfsterrein heeft ook al zeker al 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen gegenereerd. Zoveel open vacatures hebben we nog nooit gezien", zegt Op de Beeck.

De stad vermoedt dat de werkloosheidsgraad binnenkort voor het eerst onder de 10 procent zal zakken. "We moeten alleen zien dat we alle jobs kunnen invullen. Het is dus een succes, maar eigenlijk ook een luxeprobleem", gaat de schepen verder. Het stadsbestuur heeft daarom gisteren al samengezeten met de HR-verantwoordelijken van enkele grote bedrijven. Samen werken ze aan acties om de vele open vacatures aantrekkelijker te presenteren.