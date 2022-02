Twee gewonden na omgewaaide boom op E313 in Lummen

Door de hevige rukwinden viel er rond twee uur vannacht een dikke boom op de E313 in Lummen, vlak bij de verkeerswisselaar. De boom kwam op de twee rijrichtingen terecht, vertelt Gerry Peeters van de wegpolitie. "Op die boom zijn 2 bestuurders ingereden, zonder al te veel erg. Een vrachtwagenbestuurder is gestopt om die mensen te helpen. Maar op het moment dat hij die boom mee probeerde weg te duwen, reed er in de andere rijrichting een bestuurder in op de kruin van de boom. Daardoor is een dikke tak weg gekatapulteerd en die is op het hoofd van die vrachtwagenbestuurder terecht gekomen." De man is zwaargewond naar het ziekenhuis van Genk gebracht.