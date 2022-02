Urbanus viert 50 jaar carrière met nieuwe zaalshow, en neemt deels speeldata van geblesseerde Jacques Vermeire over

Letterlijk een geluk bij een ongeluk is de start van Urbanus' nieuwe tournee. Want die is rechtstreeks gelinkt aan de blessure van komiek Jacques Vermeire (70). Die herstelt momenteel van een operatie aan zijn gebroken schouder, na een val in de tuin.

Nochtans had Vermeire grootse plannen: hij zou dit voorjaar met zijn nieuwe zaalshow "70+" op tournee gaan, samen met zijn kinderen Julie en Maxime, en hun partners. Vader en kinderen Vermeire nemen sinds de coronacrisis vaak TikTokfilmpjes op samen, en hadden op die manier gemerkt dat ze graag samen iets wilden brengen voor het publiek.

Maar door zijn revalidatie moet Vermeire zijn volledige tournee van dit voorjaar schrappen, inclusief try-outs. Van maart tot mei op het podium staan voor 35 shows, dat lukt niet. De tournee was door corona al eens uitgesteld, dus nogmaals uitstellen was ook niet meteen optie. Vermeire hoopt dat hij na de zomer weer op het podium kan staan.

Daarom neemt Urbanus enkele speeldata over met zijn nieuwe show. Dat hebben beide komieken samen bekendgemaakt op een persconferentie in Keerbergen, de thuishaven van Vermeire. "Urbain en ik kennen elkaar goed, voor mij lukt het momenteel niet, dan liever op deze manier", zegt Vermeire aan VTM Nieuws.

En zo raakt Urbanus in de overvolle theateragenda's toch aan speeldata. Wie een ticket had voor de show van Jacques Vermeire, zal dat kaartje op verschillende plekken kunnen omruilen voor een plaats voor de show van Urbanus. Ook je geld terugvragen, is een optie. Alle tickethouders worden persoonlijk gecontacteerd.