Literatuurwetenschappers slaan aan het rekenen: meer dan de helft van alle middelnederlandse ridderverhalen is verloren gegaan

Hun onderzoek wordt vandaag gepubliceerd in het prestigieuze wetenschapstijdschrift Science. De eerste resultaten bevestigden wat boekhistorici (weer een ander vakgebied) al vermoedden op basis van schattingen: dat slechts 9 procent van alle middeleeuwse handschriften het jaar 2022 gehaald hebben. Ze zijn verloren gegaan in bibliotheekbranden zoals die in Leuven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of prozaïscher, het robuuste perkament is gerecycleerd tot doosjes of meetlinten. In een Kopenhagense collectie zit zelfs een mijter die verstevigd werd met een manuscript van de Oudnoorse Strengleikar-riddersagen.