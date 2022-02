Vechtpartij in Sint-Amandsberg met schroevendraaier, gewonden naar ziekenhuis

Het incident gebeurde deze voormiddag in de Krekelberg in Sint-Amandsberg. De Gentse politie spreek over "een vechtpartij met vertoon van een schroevendraaier". Eén persoon werd opgepakt, twee anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



De straat is momenteel afgesloten tot er meer duidelijkheid is over de toestand van de slachtoffers. Het parket is voorlopig nog niet ingelicht. Indien een van de betrokkenen in levensgevaar verkeert, zal het parket toch nog ter plaatse komen om de zaak te onderzoeken. Bij goed nieuws van het ziekenhuis wordt de straat terug vrijgegeven.