Debat over kernuitstap zaait verwarring, wetenschapsfilosoof: "Er zijn geen neutrale experts, dat bestaat niet"

In het debat over de kernuitstap komen verschillende disciplines van de wetenschap en de maatschappij aan bod.

"Het is niet eenvoudig. Het debat over de kernuitstap gaat niet over een discipline die een beslissing moet nemen. Het debat is veel complexer. Het gaat over verschillende disciplines. Het is geen natuurkundig vraagstuk, er komt ook economie en van alles en nog wat bij. Daarnaast is er ook de politiek. Het is een maatschappijbrede discussie. Dan is het begrijpelijk dat er geen eensluidend duidelijk antwoord komt op het vraagstuk. Er moeten politieke keuzes gemaakt worden."

Cornelis vergelijkt de situatie met het vergelijken van appelen en peren. "Aan de ene kant heb je de cijfers vanuit de klimatologie. Aan de andere kant heb je de cijfers over kernenergie. Het is een kwestie van hoe je de cijfers voorstelt. Als je zegt dat er negen kansen op tien zijn dat er niets gebeurt, zal een andere wetenschapper zeggen dat er een kans op de tien is dat er wel iets gebeurt. Het gaat over framing. Hoe je de dingen voorstelt. Ze zeggen hetzelfde, maar het komt anders binnen."