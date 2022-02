STOFFvzw verzamelt bijna 100 getuigenissen van asbestslachtoffers in Sint-Niklaas

STOFFvzw wil het rouwproces van asbestslachtoffers en hun nabestaanden in kaart brengen. "Er zijn veel slachtoffers van asbest in Sint-Niklaas. Ze zijn een belangrijk deel van de geschiedenis van de stad", vindt Johan De Vos, initiatiefnemer van STOFFvzw. In een aantal getuigenissen laat de vereniging slachtoffers aan het woord, over hoe zij in contact zijn gekomen met asbest. "Op die manier willen we ook aantonen wat de gevolgen zijn op lange termijn."