Week tegen Pesten begint: 1 op de 7 werknemers voelt zich gepest, wat kan je ertegen doen? 

Toch is het belangrijk om neutraal te blijven en niet te snel conclusies te trekken, volgens Scholiers. “Als we spreken over pesten, lijkt het vaak éénrichtingsverkeer, maar heel vaak is het een samenspel van verschillende factoren dat maakt dat mensen zich gepest voelen, een actie-reactie. Dan is de persoon die een grens overschrijdt zich niet altijd bewust van hoe zwaar zijn of haar gedrag aankomt”.