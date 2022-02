Jill Peeters keert terug naar VTM als weervrouw en klimaatexpert

Jill Peeters stopte eind 2019 als weervrouw bij VTM, waar ze toen al 19 jaar aan de slag was. Vanaf komende maandag maakt ze er opnieuw haar opwachting. Ze zal er afwisselend met Frank Duboccage en David Dehenauw instaan voor het weerbericht. Voor VTM Nieuws zal ze ook duiding geven rond de thema's weer en klimaat. Daarnaast zal ze voor Het Laatste Nieuws podcasts maken over die onderwerpen.

“Het drama dat zich deze zomer heeft afgespeeld, met de overstromingen in ons land, hebben me nog meer doen inzien dat ik mijn verantwoordelijkheid wil opnemen", zegt Peeters in een persbericht. "Er is nood aan iemand die op een heldere manier duiding kan geven bij de extreme dingen die gebeuren met ons weer en rondom ons, in de natuur. En als weervrouw sta ik daar op een bevoorrechte plek."

Peeters werkt al langer rond het thema klimaat. In 2018 was ze bijvoorbeeld een van de bezielers van "Climate without borders", een internationale samenwerking van weermannen en -vrouwen om informatie over klimaatverandering uit te wisselen en mensen daarover te informeren. Voor Canvas maakte ze de reeks "Wat houdt ons tegen?", over klimaat en biodiversiteit, die eind vorig jaar te zien was.



"Ik heb de voorbije jaren steeds meer vragen gekregen over het extreme weer, over de klimaatverstoring, enzovoort. Het debat erover raakt óók vaak verstoord en gepolariseerd. Ik wil mijn kennis en expertise heel graag inzetten om een soort plek te creëren waar er geluisterd kan worden naar onderbouwde wetenschappelijke feiten", zegt Peeters.