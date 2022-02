Wetenschappers vinden jong van mysterieuze spookhaai: "Uiterst zeldzaam"

Tijdens een expeditie bij Chatham Rise, een gebied in de oceaan voor de kust van het Zuidereiland, deden onderzoekers van het National Institute of Water en Atmospheric Research (NIWA) een "uiterst zeldzame" ontdekking. Op een diepte van 1,2 kilometer troffen ze een babyhaai aan, amper uitgekomen. Op foto's zien we een dier met een doorzichtige huid, zwarte ogen, zwarte vinnen en een fijne witte staart.

"Een exemplaar vinden dat in de palm van mijn hand past, is uiterst zeldzaam", zegt NIWA-wetenschapper Brit Finucci. Zij deed de ontdekking. "Ik wist onmiddellijk dat het iets was wat we meestal niet tegenkomen. Ik nam het mee en maakte er foto's van, die nu overal op het internet staan."