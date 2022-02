Ziekenhuis Jan Palfijn in Merksem breidt uit: "Nieuwe materniteit, geriatrie en dagziekenhuis voor kankerpatiënten"

ZNA Jan Palfijn in Merksem gaat fors vernieuwen en uitbreiden. Op de huidige site komen twee nieuwe vleugels voor een materniteit, een geriatrie en een oncologisch dagziekenhuis. Er komt ook een neiuw dialysecentrum. ZNA krijgt 67 miljoen euro subsidie van de Vlaamse regering. De aanvang van de werken staat gepland in 2023.

De uitbreiding van het ziekenhuis was nodig zegt Antwerps schepen en voorzitter van ZNA Els Van Doesburg (N-VA). "We investeren in meer comfort en plaats voor onze patiënten en medewerkers. Zo nemen we bijvoorbeeld afscheid van de containers die jarenlang plaatsgebrek hebben opgevangen. Met de nieuwe voorbouw kunnen we op termijn de bestaande vleugels afbreken en in een nieuwe vorm weer opbouwen.”