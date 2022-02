Ziekenhuis van Genk roept bezoekers op om zorgpersoneel respectvol te behandelen

Er is al wel eerder in deze coronacrisis wrevel geweest over bezoekregelingen in de ziekenhuizen. En nu weer in het ZOL in Genk. Niet-covidpatiënten mogen er momenteel 1 uur per dag bezoek krijgen, van eenzelfde persoon gedurende 1 week. Maar omdat er in de samenleving versoepeld wordt, verwachten mensen dikwijls ook al meteen versoepelingen in ziekenhuizen. En dat heeft de afgelopen dagen geregeld tot verbale agressie geleid, zegt Jurgen Ritzen, de woordvoerder van het ZOL. "Mensen vragen soms om uitzonderingen te maken voor hen, om met meer te komen bijvoorbeeld, en wanneer ze daar een negatief antwoord op krijgen worden ze soms agressief. En dat kunnen we niet tolereren."