Storm Eunice krijgt voor morgen code oranje voor Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen: windstoten tot mogelijk 150 km/u

Eunice passeert minder dan 48 uur na Dudley, ook al een stevige Noordzeedepressie die gisterenavond en de voorbije nacht door ons land trok. "In Zeebrugge zijn windsnelheden tot 103 km/u gemeten, maar ook in het binnenland, in Stabroek en Beitem, zijn windsnelheden tot 94 km/u gemeten", weet weerman Frank Deboosere.

Uit West- en Oost-Vlaanderen zijn er meldingen van schade en is de brandweer moeten uitrukken. Zo is in Wetteren een huis in aanbouw in elkaar gezakt door de hevige wind. Grote schade is er verder niet gemeld. Het gaat vooral over omgevallen bomen, afgewaaide dakpannen en loshangende zaken.