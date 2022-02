Affaire Maëlys in Frankrijk: levenslang voor ontvoering en moord op meisje van 8 jaar

Het is een zaak die Frankrijk al jaren beroerd. Op 27 augustus 2017 verdwijnt tijdens een bruiloft in Pont-de-Beauvoisin (Isère), een dorpje in de Alpen, de kleine Maëlys, toen 8 jaar oud. Enkele dagen later arresteert de Franse politie de 34-jarige ex-militair Nordahl Lelandais als verdachte. Verschillende speuracties in de regio leveren de weken nadien niks op. Pas na verschillende doorgedreven verhoren kraakt Lelandais en wijst hij in februari 2018 de plaats aan waar hij het lichaam van Maëlys achterliet.