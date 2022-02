Advocaten Karel B. vragen de vrijspraak op assisenproces: “Er is geen motief en geen duidelijke doodsoorzaak”

Het slachtoffer werd onwel in de nacht van 25 april 2016 en stierf 2 dagen later in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Onderzoekers hebben achteraf een hoge dosis slaapmiddelen gevonden in een potje tiramisu dat naast het bed stond. Volgens haar eigen familie had ze de gewoonte om medicatie te pletten en te vermengen in haar eten. Bovendien was de hoeveelheid slaapmiddelen die de vrouw had ingenomen, hoogstwaarschijnlijk niet dodelijk. Daarna gingen speurders ervan uit dat ze verstikt is.