BEKIJK - Weerman Frank Deboosere geeft laatste stand van zaken: "Het ergste van de storm Eunice is voorbij"

Weerman Frank Deboosere meldt in "Het journaal" dat het ergste van de storm Eunice voorbij is. "Er zijn nog altijd felle rukwinden, maar ze halen niet meer de hoge snelheden van deze namiddag. Nu is dat op de meeste plaatsen 80 tot 90 km/h en lokaal tot 100 km/h. We zien de storm geleidelijk aan doorschuiven naar het noordoosten", zegt Deboosere. Eunice zal nog het langst blijven hangen in delen van de provincie Limburg. "Daarna waait de storm door naar Nederland en vervolgens naar Duitsland en Denemarken."