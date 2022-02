VS-president Biden vreest Russische inval in Oekraïne: "Poetin heeft beslist aan te vallen en zal dat de komende dagen doen"

Oost-Oekraïne: al 8 jaar oorlog

Nadat in 2014 de Russischgezinde Oekraïense president Viktor Janoekovitsj tijdens de Maidanrevolutie van de macht was verdreven en opgevolgd werd door een westersgezinde president en regering, namen pro-Russische rebellen de oostelijke provincies Donetsk en Loegansk in bezit, een regio waar veel etnische Russen wonen. Later dat jaar riepen ze de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loegansk uit, die tot op vandaag door geen enkel ander land erkend worden (voorlopig ook niet door Rusland).

De rebellen en het Oekraïense leger vochten een bittere strijd uit, die al aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. De Minsk-akkoorden I en II uit 2014 en 2015 (afgesloten in de Wit-Russische hoofdstad) leverden een wapenstilstand op en waren het schuchtere begin van een vreedzame oplossing voor de twee provincies. Maar de gevechten zijn nooit gestopt en de situatie in Oost-Oekraïne doet de spanning tussen Oekraïne en Rusland alsmaar oplopen.