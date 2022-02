Blog - Stilte voor de storm: hoogtepunt Eunice valt tussen 14-19 uur, Deboosere: "Zitten op randje van code rood"

Zaterdag begint de dag droog met brede opklaringen. Op het einde van de voormiddag neemt de bewolking toe met enkele buien vanuit het westen, later in de namiddag gevolgd door regen vanaf de kust. In de Hoge Ardennen is er kans op winterse neerslag. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. De wind is eerst matig uit het zuidwesten en neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig of soms krachtig met rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan zee.



Ook zondag trekken storingen door het land met perioden met regen of buien. Tussendoor zijn er enkele schuchtere opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig tot krachtig, en soms tot zeer krachtig aan zee, uit zuidwest met rukwinden tot 75 km/u in het binnenland en tot 90 km/u aan zee.

Maandag krijgen we wisselvallig en nog steeds winderig weer. Buien en opklaringen wisselen elkaar af. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland, krachtig tot zeer krachtig aan zee.