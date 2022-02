Vandalen vernielen tientallen jonge boompjes in Wijtschate (Heuvelland)

Al 3 weken op rij gebeuren er vernielingen aan de pas aangeplante boompjes. Telkens in de nacht van zaterdag op zondag. Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen): "Wellicht rijden de vandalen met de auto van boom tot boom om ze af te kraken. De bomen staan er pas sinds het begin van dit jaar en werden aangeplant volgens het nieuwe ‘bomenplan’. Er zijn een 70-tal bomen aangeplant. Dat gebeurde in samenspraak met de omwonenden. Sommige bomen werden nog verplaatst op vraag van aangelanden. We hebben rekening gehouden met de verlichting en voldoende plaats gelaten om te kunnen passeren. Het project is gedragen door de hele buurt en alle inwoners. Dat dachten we toch."