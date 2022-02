Brandweerman kijkt terug op onthoofde kerk van Sint-Joris in de storm van 32 jaar geleden: "Kregen eerst een jeneverke"

Op 25 januari 1990 raasde een enorm zware storm door ons land, waarbij de kerktoren van Sint-Joris bij Nieuwpoort, eraan moest geloven. Luc David was toen adjudant bij de brandweer en herinnert het zich nog goed: "We waren de stormschade aan het opmeten toen we plots een telefoontje kregen van de pastoor om te zeggen dat hij zijn toren kwijt was. De pastoor zelf bleef er rustig onder. Hij was vooral blij dat er geen gewonden waren gevallen."

"Er was geen haast bij om de toren onmiddellijk uit de kerk te halen, want we konden toch niets doen. De pastoor had precies enorm veel begrip voor ons. Jullie hebben nog veel werk zeker, vroeg hij. Hebben jullie geen zin in een druppeltje? Want ik heb hier nog een goedje staan. We moesten een keer lachen en hebben natuurlijk ingestemd. Dat heeft ons gesmaakt."