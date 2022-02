Drink je graag een glaasje wijn? Weet dan dat er al gauw meer suiker in zit dan in een donut

Britse onderzoekers bekeken de hoeveelheid suiker en het aantal calorieën in 30 verschillende flessen wijn. In het Verenigd Koninkrijk raden gezondheidsorganisaties aan om niet meer dan 30 gram suiker op een dag te consumeren. Wat bleek? In sommige flessen vonden de onderzoekers tot wel 59 gram suiker. Dat is meer suiker dan in een geglazuurde donut. Toch stond er geen enkele fles vermeld hoeveel suiker erin zit. Verder bevatten twee glazen wijn, zeker bij de variëteiten die veel calorieën bevatten, meer calorieën dan een vettige hamburger. Het caloriegehalte werd dan weer slechts op een vijfde van de flessen vermeld.