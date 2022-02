Buurtbewoners Erembodegem zijn tegen de mogelijke komst van nieuw forensisch psychiatrisch centrum

Aalstenaars kunnen sinds deze week hun mening geven over 5 plaatsen waar een nieuw FPC, een forensisch psychiatrisch centrum, zou kunnen komen. Het buurtcomité van Erembodegem wil niet dat het centrum in hun buurt komt. "Er is geen plaats voor een FPC in onze deelgemeente", klinkt het bij Marc de Wachter van het buurtcomité. "We hebben hier al 3 scholen. Daarbovenop wonen hier ook veel nieuwe gezinnen met jonge kinderen. Het is hier al druk genoeg."