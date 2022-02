BEKIJK - Van Bach tot "Hanne danst": 20 jaar geleden opende het Concertgebouw in Brugge

Hoogtepunten van 20 jaar Concertgebouw vind je hier. Ook de VRT volgde de culturele evenementen in Brugge de voorbije twee decennia op de voet. We doken even in het beeldarchief. Te beginnen bij het begin in 2001.

Hedendaagse architectuur in Brugge, dat was in het begin van dit millennium niet evident in Brugge. Paul Robbrecht en Hilde Daem wonnen de internationale architectuurwedstrijd. Ze gaven toelichting bij hun bijzondere Concertgebouw op het Zand, toen dat nog in aanbouw was.

Bekijk het verslag uit het Journaal, 4 augustus 2001: