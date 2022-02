Schade in Limburg: Bomen vallen om en elektriciteit valt uit

Hier en daar kwamen ook bomen op de weg terecht, de meeste hinder is er op de N-80 in Gingelom en de Oosterring in Genk. En net na de middag viel er ook al een boom op de E313 in Lummen, vlakbij de verkeerswisselaar. Maar de weg kon er snel vrijgemaakt worden. In Lummen waaide ook een deur weg bij een bedrijf in de Klaverbladstraat.

In de Stippelstraat in Zepperen (Sint-Truiden) is de weg afgesloten omdat een boom op een elektriciteitskabel is gevallen en een andere boom dreigt om te vallen op de weg. De Verbindingslaan tussen Diepenbeek en Kortessem is ook afgesloten omdat er een boom dwars over de weg ligt.