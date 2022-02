Discotheek La Rocca in Lier gaat dan toch nog niet open vanavond, keuringsattest brandweer ontbreekt

Discotheek La Rocca in Lier moet zijn heropening noodgedwongen een weekje uitstellen. De uitbater beschikt nog niet over alle vergunningen om open te gaan. Zo ontbreekt het keuringsattest van de brandweer. De club zou normaal vanavond openen en dat tot en met het paasweekend, want dan sluiten ze definitief de deuren. “We zijn in snelheid gepakt”, klinkt het bij de uitbater.