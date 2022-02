Europese Unie investeert 150 miljard euro in partnerschap met Afrika

"Dit is een goede zaak voor de Afrikaanse bevolking, maar ook voor ons", aldus De Croo. "Als je buur in slechte papieren zit, heeft dat natuurlijk ook een zeer slechte invloed op jezelf." De premier heeft het meer bepaald over het beheersen van de migratiestromen en de strijd tegen de klimaatverandering.

"Voor ons land gaat het over een aantal heel interessante elementen", zegt de premier. Het gaat onder meer over projecten rond groene waterstof, die in Afrika kan worden geproduceerd op basis van zonne- of windenergie. "Die kan dan worden geëxporteerd naar ons land en via onze havens naar de rest van Europa worden gebracht", zegt De Croo nog.

Aan de investeringen zijn voorwaarden verbonden. De Croo vernoemt hier respect voor de mensenrechten en voor de onderlinge soevereiniteit.