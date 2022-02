Felle brand in Waregem vernielt woning, ook buren hebben schade

Het vuur ontstond rond 7 uur in een carport aan de zijkant van de woning, maar werd pas opgemerkt toen de elektriciteit binnen uitviel. De bewoners konden nog een kippen- en ribbetjeswagen die voor de woning stond, verplaatsen. Ook de 2 honden werden in veiligheid gebracht. Door de sterke wind verspreidde het vuur zich snel van de carport naar een veranda achteraan de woning en vervolgens naar de gelijkvloerse verdieping.

Ook de buren liepen schade op. Een aanpalende veranda van de buurvrouw deelde in de brokken. Bij andere buren zorgde de hitte voor gesmolten rolluiken en gebarsten ruiten. De woning waar de brand ontstond, is volledig onbewoonbaar. De bewoner is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is voorlopig nog geen duidelijkheid.