Fietskoeriers Cargo Velo brengen tijdelijk geen pakjes aan huis door stormweer: "Het was vóór 14.00 uur al moeilijk om mij recht te houden"

Het bedrijf had de werking aangepast bij de aankondiging van de storm. "We hebben in de voormiddag alles afgerond zodat we zeker voor 14.00 binnen waren. Dat deden we door meer elektrische fietsen in te zetten zodat we sneller op onze bestemmingen geraakten. Na 14.00 uur zou onverantwoord zijn. Een pak is geen mensenleven waard natuurlijk."