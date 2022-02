Peuter in kritieke toestand: had er eerder ingegrepen kunnen worden in Gentse crèche?

Een dag nadat een Gentse peuter in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen, komen er vragen over de aanpak van Kind en Gezin. Had dat eerder moeten ingrijpen, en kon dat wel? "Wij zijn echt ontgoocheld in Kind en Gezin", zegt een van de ouders die een klacht tegen de crèche "'t Sloeberhuisje" hadden ingediend bij de organisatie. Maar Kind en Gezin zegt dat het alle klachten ernstig nam.