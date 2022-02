Studenten vieren heropening van nachtleven: "Het begon rustig, maar na middernacht ging iedereen los"

"Het was duidelijk dat de mensen er zin in hadden, het had lang genoeg geduurd", zegt Gerald Claes, uitbater van danscafé de Charlatan in Gent in "De ochtend" op Radio 1. "We gaan niet te veel jammeren, maar onze sector was toch het meest getroffen." Claes koestert dan ook de stille hoop dat de danscafés opnieuw voorgoed open mogen blijven. "Het is genoeg geweest", besluit hij.