Groot proefproject gestart: meteen ook digitale watermeter als slimme elektriciteitsmeter wordt geplaatst

Volgens Alexandra De Jonge heeft de digitale watermeter verschillende voordelen. Te beginnen bij de verbruiker zelf. “Voor de klant is het heel interessant dat hij zijn meterstand niet meer jaarlijks moet doorgeven, want die worden dankzij de digitale meter op afstand uitgelezen.” Dus geen papieren invulkaartjes of rondrijdende meteropnemers meer om meterstanden op te nemen.

En ook bij een verhuizing of overname is de juiste meterstand op een bepaalde datum altijd meteen gekend. “Door de digitale meter kunnen we meteen de eindmeterstand vaststellen en de juiste facturen opmaken.”

De Jonge wijst nog op een ander voordeel: “De digitale watermeter kan een alarm geven bij een groot waterlek. Op die manier kunnen we hoge facturen vermijden, omdat we snel een sein kunnen geven aan de klanten.”

Door de digitale watermeter krijgen zowel de verbruikers als de leveranciers ook een beter beeld op hun waterverbruik: een klant zal digitaal kunnen zien hoeveel hij verbruikt, terwijl de leveranciers nog beter kan opvolgen wanneer er water wordt verbruikt.