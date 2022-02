Het PITO in Stabroek stuurt alle leerlingen naar huis maar vergeet ook de koeien, schapen en paarden niet op stal te zetten

Net als veel scholen in de provincie Antwerpen, heeft ook het PITO in Stabroek beslist dat de leerlingen vanmiddag al naar huis mochten. Van de 1300 leerlingen komt bijna de helft met de fiets, en het is te onveilig om de leerlingen in de stormwind naar huis te laten fietsen. Er zijn ook veel dieren aanwezig op school voor de opleiding dierenverzorging, en die zijn allemaal op stal gezet. Een paar leraren blijven op school om ervoor te zorgen dat ook die koeien, schapen en paarden de storm goed doorkomen.