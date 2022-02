IN KAART - Storm Eunice raast bij ons tussen 14 en 19 uur: Hoe hard kan het waaien in jouw provincie?

In drie provincies geldt code oranje voor wind. Oranje wordt afgekondigd voor verspreide rukwinden tussen 101 en 130 km/u "waarbij schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden". "Voor de kust is het een limietgeval voor oranje/rood", tweet weerman David Dehenauw van het KMI. Rood waarschuwt voor "extreme situaties".



Buiten Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen heerst code geel of zijn rukwinden tussen 80 en 100 km/u mogelijk. Ook hier is schade/overlast mogelijk, net als verkeershinder. Dehenauw benadrukt dat in het binnenland lokaal ook meer dan 130 km/u kan gehaald worden, tijdens bijvoorbeeld een zware bui.





Hoe zijn de voorspellingen exact voor jouw provincie: