Imeldaschool Molenbeek wint "Pesten Dat Kan Niet"-prijs: "Iedereen moet graag naar school komen" 

"We werken sinds 2016 intensief rond dit thema", vertelt juf Fatima. "Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd om anders in te grijpen bij een conflict op de speelplaats. We laten de betrokken kinderen eerst tot rust komen en gaan dan samen met een zorgleerkracht op zoek naar een herstelgebaar. "

"De begeleiding kan heel intensief zijn", voegt Juf Leen toe. "We proberen met de kinderen of de klasgroepen uit te zoeken wat er fout liep en hoe we dat kunnen oplossen. We nemen daar uitgebreid onze tijd voor want het ultieme doel is om het goed te maken."