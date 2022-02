Grapjes maken met verborgen camera dankzij Genkse burgerbudget: "We willen jeugd digiproof maken" 

Dankzij het ‘Burgerbudget Genk’ konden Genkenaren tot 100.000 euro binnenhalen om een project te realiseren. "Met meer dan 700 stemmen was Optimum Limburg de winnaar in de categorie talentontwikkeling", zegt schepen van Wonen, Wijken en Participatie Alessandro Cucchiaria (Vooruit). “Het mooie aan het idee van Optimum Limburg is dat het van belang is voor een heel diverse doelgroep."



“We hebben twee grote projecten”, zegt Maarten Bijnens van Optimum Limburg. “Met ‘Digital Optimum’ willen we kinderen leren programmeren en hen vertrouwd maken met STEM-technieken, webdesign, grafische vormgeving, fotografie en beeld- en geluidstechnieken. Tijdens onze workshops leren ze omgaan met de digitale competenties en leren ze deze vaardigheden onmiddellijk toe te passen in hun dagelijkse leven. In de huidige maatschappij zijn deze digitale vaardigheden een extraatje. Kinderen die goed overweg kunnen met een pc of tablet, hebben niet alleen een voorsprong op school, maar ook later op de arbeidsmarkt. Elke workshop kost 4 euro."